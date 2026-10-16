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Patiala News: खराब मौसम में भी काली देवी मंदिर में उमड़ी भीड़, 30 हजार ने टेका माथा

Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
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Despite bad weather, crowds gathered at the Kali Devi temple, with 30,000 paying obeisanc
पांचवें नवरात्र पर नए लंगर हॉल में भी श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पांचवें नवरात्र पर ऐतिहासिक माता श्री काली देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खराब मौसम के बावजूद करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने वीरवार को माता के दरबार में माथा टेका। प्रतिकूल मौसम भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को कम नहीं कर सका।
सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। श्रद्धालुओं ने माल रोड से मंदिर तक उपलब्ध मुफ्त ई-रिक्शा सेवा की सराहना की। इस सुविधा से उन्हें आवागमन में काफी राहत मिली। मंदिर परिसर में नवनिर्मित लंगर हॉल में भी दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने यहां बैठकर लंगर ग्रहण किया और उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया। मंदिर की सलाहकार प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष महेश मित्तल, सीए अजय अलीपुरिया, डॉ. राज कुमार गुप्ता और संजय सिंगला ने बताया कि नवरात्र के दौरान माल रोड पर प्रतिदिन शाम सात से रात दस बजे तक माता की चौकी सजाई जा रही है, जिसमें भजनों से माता रानी का गुणगान होता है।
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पुनर्निर्माण कार्य
समिति सदस्यों ने पंजाब सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। माता श्री काली देवी मंदिर के पुनर्निर्माण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर का और विस्तृत व भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा।
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