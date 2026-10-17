पंजाब में कूल हुआ माैसम: बारिश के बाद सुबह और शाम को बढ़ी गुलाबी ठंड, दिन के पारे में अभी ज्यादा बदलाव नहीं

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वहीं न्यूनतम तापमान में 2.7 डिग्री की गिरावट आई। फिलहाल पंजाब का न्यूनतम पारा सामान्य के नजदीक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कई इलाकों में बादल, बारिश और ठंडी हवाओं के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिला।प्रदेश में सबसे अधिक 32.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रोपड़ में दर्ज किया गया। वहीं बठिंडा में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम था। मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पंजाब में आने वाले छह दिन मौसम शुष्क बना रहेगा और इस दौरान दिन का पारा चढ़ सकता है।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटियाला में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.4 डिग्री दर्ज किया गया। अमृतसर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 18.3 डिग्री रहा। लुधियाना में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री दर्ज किया गया। बठिंडा में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम 15.6 डिग्री रहा। बीचे 24 घंटों के दौरान फरीदकोट में 19.2 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 15 मिलीमीटर और पठानकोट में 31.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।