फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   School bus hits tree after collision with tipper truck; four injured

Patiala News: टिप्पर की टक्कर से स्कूली बस पेड़ से टकराई, चार घायल

Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
School bus hits tree after collision with tipper truck; four injured
समाना-पटियाला रोड पर गांव फतेहपुर के पास हादसा, दो छात्राओं और बस चालक समेत चार अस्पताल में भर्ती
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। समाना-पटियाला रोड पर गांव फतेहपुर के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार टिप्पर ने स्कूली बच्चों से भरी बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस चालक हरविंदर सिंह, 12वीं की छात्रा नवनीत कौर, पहली कक्षा की छात्रा निमरत कौर और जीप चालक गुरजीत सिंह घायल हो गए। बस में सवार कुछ अन्य बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं। घायलों को समाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार, निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान मिट्टी से भरा टिप्पर लिंक रोड से मुख्य सड़क पर आया और बस को टक्कर मार दी। बस चालक ने वाहन को कच्चे रास्ते की ओर उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टक्कर की चपेट में एक जीप भी आ गई। बस चालक और जीप चालक को टांके लगाए गए हैं।
विज्ञापन


हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस प्रमुख जसविंदर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed