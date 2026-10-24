Patiala News: पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति

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अमर उजाला ब्यूरोपटियाला। पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। परिवहन एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की मौजूदगी में पीआरटीसी अधिकारियों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी। इस सहमति को हड़ताल के चलते प्रभावित हो रही बस सेवाओं को सामान्य करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।शनिवार को पटियाला स्थित पीआरटीसी मुख्यालय में हुई बैठक में पीआरटीसी के अध्यक्ष हरपाल जुनेजा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यूनियनों की कुछ मांगों पर विचार-विमर्श किया गया जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान अध्यक्ष हरपाल जुनेजा ने यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 100 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। इससे यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, निगम की आय बढ़ाने के लिए पीआरटीसी की जमीनों पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के माध्यम से पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ये पेट्रोल पंप पीआरटीसी मुख्यालय पटियाला, सरहंदी गेट स्थित पीआरटीसी वर्कशॉप और संगरूर स्थित पीआरटीसी वर्कशॉप में स्थापित करने की तैयारी है।पीआरटीसी ने पटियाला डिपो में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों (ईटीएम) का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आने वाले सप्ताहों में सभी डिपो के संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाएगा। यह कदम टिकटिंग प्रणाली को अधिक आधुनिक और सुचारु बनाने में मदद करेगा। बैठक में पीआरटीसी के उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह झाड़वां, प्रबंध निदेशक मनीषा राणा, एएमडी नवदीप कुमार और जनरल मैनेजर (प्रशासन) अमनवीर सिंह टिवाणा सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।