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Patiala News: मान ने राजपुरा मंडी में धान खरीद का जायजा लिया

Fri, 23 Oct 2026 10:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला Updated Fri, 23 Oct 2026 10:58 PM IST
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Mann reviews paddy procurement at Rajpura Mandi
कहा - किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को नहीं आने दी जाएगी कोई समस्या
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संवाद न्यूज एजेंसी

राजपुरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार बाद दोपहर राजपुरा की अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंडी में क्षमता के अनुसार 63 फीसदी धान आ चुका है। मुख्यमंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन, शेलर एसोसिएशन, किसानों और ट्रांसपोर्टरों से बात की; उन्हें कोई समस्या नहीं मिली।

इस बार दाना सूखा है और बासमती का भाव भी बढ़िया मिल रहा है, जिससे किसान खुश हैं। मान ने भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के अंदर भुगतान हो रहा है और सीसीएल के पैसे भी आ चुके हैं। शेलर मालिकों की जगह की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र से बातचीत जारी है। फसल की सुचारु लिफ्टिंग के लिए विशेष मालगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी हितधारकों के लिए इस बार की दिवाली खुशहाल होगी।
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फोटो23पीटीएल02- किसानों व आढ़तियों को मिलते व धान की फसल संबंधी किसानों से पूछते सीएम मान व अन्य।
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