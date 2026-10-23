Patiala News: मान ने राजपुरा मंडी में धान खरीद का जायजा लिया

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संवाद न्यूज एजेंसीराजपुरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार बाद दोपहर राजपुरा की अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंडी में क्षमता के अनुसार 63 फीसदी धान आ चुका है। मुख्यमंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन, शेलर एसोसिएशन, किसानों और ट्रांसपोर्टरों से बात कीउन्हें कोई समस्या नहीं मिली।इस बार दाना सूखा है और बासमती का भाव भी बढ़िया मिल रहा है, जिससे किसान खुश हैं। मान ने भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के अंदर भुगतान हो रहा है और सीसीएल के पैसे भी आ चुके हैं। शेलर मालिकों की जगह की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र से बातचीत जारी है। फसल की सुचारु लिफ्टिंग के लिए विशेष मालगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी हितधारकों के लिए इस बार की दिवाली खुशहाल होगी।फोटो23पीटीएल02- किसानों व आढ़तियों को मिलते व धान की फसल संबंधी किसानों से पूछते सीएम मान व अन्य।