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Patiala News: एशियाई खेलों में दो कांस्य पदक जीतने वाली परीनाज धालीवाल सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 05:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:53 PM IST
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Parinaz Dhaliwal, winner of two bronze medals at the Asian Games, felicitated.
अमर उजाला ब्यूरो
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पटियाला। जापान में पिछले महीने आयोजित एशियाई खेलों में दो कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज परीनाज धालीवाल को सोमवार को खेल विभाग ने सम्मानित किया। उन्होंने स्कीट महिला टीम और स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते थे।

विधायक गुरलाल सिंह घनौर ने परीनाज धालीवाल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि परीनाज ने पंजाब और देश का नाम रोशन किया है। विधायक ने उम्मीद जताई कि वह भविष्य में ओलंपिक खेलों में भी पदक जीतेंगी। उन्होंने सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। इसमें वर्ष 2011 से लंबित महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कारों का निपटारा शामिल है। सरकार ने 24 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। परीनाज धालीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। उन्होंने एशियाई खेलों की तैयारी के लिए वर्ष 2023 में मिली 8 लाख रुपये की सहायता का जिक्र किया। विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप के लिए भी 5-5 लाख रुपये मिले थे। परीनाज ने कहा कि निशानेबाजी एक महंगा खेल है और सरकारी सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी प्रोत्साहित करने की अपील की।
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