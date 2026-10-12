फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Stubble was burnt at five locations in a single day.

Patiala News: एक दिन में पांच जगह जली पराली

Mon, 12 Oct 2026 06:39 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
Stubble was burnt at five locations in a single day.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पटियाला। पंजाब में सरकार के दावों के विपरीत खेतों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस सीजन में 15 सितंबर से 12 अक्तूबर तक पराली जलाने की 123 घटनाएं दर्ज हुई हैं। यह 2025 में इसी अवधि के 126 और 2024 के 710 मामलों की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है।
सोमवार को राज्य में पराली जलाने की पांच घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें चार तरनतारन में और एक फरीदकोट जिले में सामने आई। पिछले साल 12 अक्तूबर को एक दिन में 10 घटनाएं हुई थीं। 2024 में यह आंकड़ा 177 था। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, अमृतसर में सबसे अधिक 61 घटनाएं दर्ज की गईं। तरनतारन में 40, फिरोजपुर और गुरदासपुर में पांच-पांच मामले सामने आए। मोगा में दो, पटियाला में तीन और संगरूर में दो घटनाएं दर्ज हुईं। फरीदकोट, फाजिल्का, होशियारपुर, एसबीएस नगर और एसएएस नगर में एक-एक घटना हुई।
विज्ञापन

सीएक्यूएम की 11 अक्तूबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, 118 घटनाओं में कार्रवाई की गई। इनमें से 115 मामलों में खेतों का भौतिक निरीक्षण हुआ, जहां 48 खेतों में जलने के निशान मिले। 44 मामलों में 2.30 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिसमें से 1.15 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं। 14 एफआईआर दर्ज की गईं और 21 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई। 42 अधिकारियों को चेतावनी या कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed