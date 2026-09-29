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Mohali News: ढकोली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौत

Tue, 29 Sep 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:36 AM IST
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Youth struck by train near Dhakoli crossing; dies
जीरकपुर। ढकोली रेलवे फाटक नंबर 120 के पास रविवार रात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। यह घटना रात करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन घग्गर और चंडीगढ़ के बीच हुई। सूचना पर जीआरपी चौकी घग्गर की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच अधिकारी गुरजिंदर सिंह ने बताया कि युवक ट्रेन के आगे आ गया था। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का चेहरा गोल, रंग गोरा था, सिर पर बाल नहीं थे। उसने सफेद बनियान, शर्ट, काली पैंट पहनी थी और गले में रुद्राक्ष मिला है। पुलिस ने शव को डेरा बस्सी अस्पताल की मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवाया है और पहचान के प्रयास कर रही है।
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