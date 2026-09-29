Mohali News: व्यापारियों की लंबित शिकायतों का जल्द होगा निपटारा, प्रशासन ने दिए निर्देश

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। जिला प्रशासन ने व्यापारियों की लंबे समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए गंभीरता दिखाई है। सोमवार को जिला प्रशासनिक परिसर में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें सहायक आयुक्त अंकिता कांसल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।बैठक में गमाडा, पावरकॉम, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय सरकार और नगर निगम से संबंधित लंबित शिकायतों पर चर्चा की गई। अधिकारियों से उन शिकायतों की जानकारी ली गई जिनका समाधान हो चुका है। साथ ही उन मामलों पर भी बात हुई जिनमें अभी कार्रवाई चल रही है। अंकिता कांसल ने कहा कि व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अनावश्यक देरी से बचने को कहा। संबंधित शिकायतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिला ट्रेडर्स कमीशन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। कमीशन को लंबित शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए।शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिताबैठक में शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता रखने पर जोर दिया गया। व्यापारियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की बात कही गई। यह कदम व्यापारियों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रशासन ने सभी विभागों को मिलकर काम करने को कहा है।बैठक में प्रमुख अधिकारियों की उपस्थितिइस महत्वपूर्ण बैठक में जिला ट्रेडर्स कमीशन के उपाध्यक्ष तरलोचन सिंह बैदवान मौजूद रहे। मोहाली हलका अध्यक्ष अकविंदर सिंह गोसल भी उपस्थित थे। इनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। यह बैठक प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।