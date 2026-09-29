Mohali News: खेडां वतन पंजाब दियां की जिलास्तरीय प्रतियोगिताएं 2 से शुरू होंगीं

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मोहाली। पंजाब सरकार की खेडां वतन पंजाब दियां-2026 सीजन-4 की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 2 से 6 अक्तूबर तक आयोजित होंगी। विभिन्न खेलों के मुकाबले जिले के अलग-अलग खेल मैदानों और स्टेडियमों में होंगे। जिला खेल अधिकारी उमेश्वरी शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 से 6 अक्तूबर तक खेला जाएगा। शूटिंग 5 और 6 अक्तूबर को शूटिंग रेंज फेज-6 में होगी। एथलेटिक्स और खो-खो सरकारी कॉलेज फेज-6 में 3 से 5 अक्तूबर तक आयोजित होंगे। हॉकी के मुकाबले सरदार बलबीर सिंह ओलंपियन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में 3 से 5 अक्तूबर तक होंगे। जिला प्रशासन ने खेल प्रेमियों और विद्यार्थियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है।