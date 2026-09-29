Mohali News: थाने से कुछ दूरी पर सरकारी स्कूल में चोरी, तोड़फोड़ से हुआ नुकसान

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डेराबस्सी। थाने से कुछ ही दूरी पर सरकारी एलीमेंटरी स्मार्ट स्कूल में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर तांबे का सामान और बर्तन चुरा लिए। इस दौरान उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ भी की, जिससे चोरी किए गए सामान की कीमत से अधिक नुकसान हुआ है। स्कूल स्टाफ के अनुसार, तीन दिनों से स्कूल में चोरी का प्रयास किया जा रहा था। शुरुआती दो प्रयासों में स्कूल के बाहर रखा सामान चोरी हुआ था। बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर स्कूल के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने कमरों की तलाशी ली। स्कूल की स्टाफ सुनीता नरूला ने बताया कि चोर वाटर कूलर और फिल्टर से तांबे का सामान ले गए। उन्होंने स्कूल में रखे बर्तन भी चुरा लिए। चोरों ने कमरों में लगे पंखों को भी क्षतिग्रस्त किया। अन्य सामान की भी तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल स्टाफ ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने के नजदीक स्थित स्कूल में लगातार तीसरी बार चोरी के प्रयास से स्टाफ में रोष है। कर्मचारियों ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है।