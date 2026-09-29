Mohali News: ठेके के पास बाइक सवारों ने लोहे के दरात से हमला कर कार सवार को लूटा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:41 AM IST
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मोहाली। सेक्टर-66ए में शराब के ठेके के पास बाइक सवार दो युवकों ने कार सवार व्यक्ति पर लोहे के दरात से काटकर 15 हजार रुपये लूट लिए। हमले में व्यक्ति के सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना आईटी सिटी पुलिस ने मामले में गांव कंबाली निवासी गोगी और अमना के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में थाना आईटी सिटी के एसएचओ अमनदीप कंबोज का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव दुराली निवासी सुखचैन सिंह ने बताया कि वह शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे अपनी कार से सेक्टर-66ए स्थित शराब के ठेके पर जा रहा था। उसने सड़क किनारे कार खड़ी की और ठेके की तरफ जाने लगा। इसी दौरान काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और बाइक उसके आगे खड़ी कर दी। शिकायत के मुताबिक एक युवक ने लोहे का दांत दिखाकर उसे धमकाया और उसके पास मौजूद सामान सौंपने को कहा। सुखचैन ने डरकर आरोपी को धक्का देकर वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने दांत से उसके सिर पर दो वार किए, जबकि दूसरे युवक ने उसके चेहरे पर दांत से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण सुखचैन सड़क पर गिर गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों ने उसकी पिटाई की और जेब से जबरन 15 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गए।
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पुलिस को दी शिकायत में गांव दुराली निवासी सुखचैन सिंह ने बताया कि वह शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे अपनी कार से सेक्टर-66ए स्थित शराब के ठेके पर जा रहा था। उसने सड़क किनारे कार खड़ी की और ठेके की तरफ जाने लगा। इसी दौरान काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और बाइक उसके आगे खड़ी कर दी। शिकायत के मुताबिक एक युवक ने लोहे का दांत दिखाकर उसे धमकाया और उसके पास मौजूद सामान सौंपने को कहा। सुखचैन ने डरकर आरोपी को धक्का देकर वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने दांत से उसके सिर पर दो वार किए, जबकि दूसरे युवक ने उसके चेहरे पर दांत से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण सुखचैन सड़क पर गिर गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों ने उसकी पिटाई की और जेब से जबरन 15 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गए।
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