Mohali News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

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मृतक राजू बाबू गांव मटौर का निवासी था। रितमन ने पुलिस को बताया कि वे दोनों काम से घर लौट रहे थे। पीछे से आई एक एक्सयूवी कार ने उनकी पल्सर बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। राजू को गंभीर चोटें आईं और उसने दम तोड़ दिया। आरोपी कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सोहाना पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसपुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। इसका उद्देश्य फरार कार और उसके चालक की पहचान करना है। घायल रितमन को राहगीरों ने सरकारी अस्पताल सेक्टर-16, चंडीगढ़ पहुंचाया। वहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।