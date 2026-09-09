Mohali News: टिप्पर से कुचले एक युवक की काटनी पड़ी टांग

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टिप्पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हादसे के बाद डेराबस्सी प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेज रफ्तार टिप्परों पर नियंत्रण नहीं है। नगर परिषद ने टिप्परों पर रोक का प्रस्ताव पारित किया था। एसडीएम ने भी भारी वाहनों के लिए समय व रूट मैप तय करने का नोटिस दिया था। इसके बावजूद, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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डेराबस्सी। डेराबस्सी में दो दिन पहले एक तेज रफ्तार टिप्पर ने बुलेट सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे 20 वर्षीय सानीब की एक टांग काटनी पड़ी। दूसरे युवक नूर की टांग को भी गंभीर खतरा है। दोनों का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है।