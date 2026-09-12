Mohali News: डेराबस्सी बार एसोसिएशन में विक्रमजीत सिंह दप्पर दूसरी बार प्रधान बने

विज्ञापन

डेराबस्सी। बार एसोसिएशन डेराबस्सी के शुक्रवार को वोटिंग से हुए चुनाव में एडवोकेट विक्रमजीत सिंह दप्पर लगातार दूसरी बार प्रधान चुने गए। उन्होंने सीधे और करीबी मुकाबले में प्रदीप राणा को 16 मतों से हराया। विक्रमजीत को 168 व प्रदीप को 152 वोट मिले। जानकारी मुताबिक इस चुनाव में कुल 340 सदस्यों में से 300 ने मतदान में हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 189 वोट बटोरकर एडवोकेट शिव शर्मा गुरप्रीत सिंह को 69 वोट से हराकर उपप्रधान बने। सचिव पद के लिए जगतार बाछल 63 वोट से जीते। उन्हें 162, लवकेश को 98 व सुरेश 63 वोट मिले। महिला आरक्षित संयुक्त सचिव पद के लिए सुमन 16 वोट से जीतीं। उन्हें 136 व महक को 120 व अंजना को 63 वोट मिले। विपन 59 मतों से कैशियर चुनाव जीते। उन्हें 154, हरप्रीत को 95 और को दिलबाग 63 वोट प्राप्त हुए। एडवोकेट गितिका गोयल पहले ही महिला आरक्षित उप प्रधान चुनी गई हैं जबकि अनुभव सिंगला निर्विरोध लाइब्रेरियन चुने जा चुके हैं।