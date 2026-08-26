Mohali News: ढकोली में .32 बोर पिस्टल के साथ दो युवक गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
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जीरकपुर। ढकोली इलाके में पुलिस ने दो युवकों को .32 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों की पहचान चंडीगढ़ निवासी शुभम उर्फ बग्गा और तरनजीत सिंह उर्फ पोपी के रूप में हुई है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक हरनेक सिंह ने बताया कि संदिग्ध युवकों के ढकोली में घूमने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई कर दोनों को काबू किया, तलाशी में पिस्टल बरामद हुई। पुलिस अब उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पिस्टल के स्रोत और वारदात की योजना के बारे में पूछताछ जारी है।
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जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक हरनेक सिंह ने बताया कि संदिग्ध युवकों के ढकोली में घूमने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई कर दोनों को काबू किया, तलाशी में पिस्टल बरामद हुई। पुलिस अब उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पिस्टल के स्रोत और वारदात की योजना के बारे में पूछताछ जारी है।
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