Mohali News: नयागांव में 8 सितंबर तक चलेगा विशेष सफाई अभियान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:12 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:12 AM IST
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नयागांव। पंजाब सरकार के विशेष सफाई अभियान के तहत नयागांव नगर परिषद ने शहर में सफाई मुहिम शुरू की है। यह अभियान 8 सितंबर तक जारी रहेगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर संतोष वर्मा और ईओ विजय जिंदल अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के युवा ब्लॉक प्रधान चंदर प्रकाश और वासु की टीम भी इसमें सहयोग कर रही है। ब्लॉक प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि अभियान में प्रमुख कूड़ा डंपिंग पॉइंट्स की सफाई होगी। सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, शौचालयों, धार्मिक स्थलों, मुख्य सड़कों, श्मशान घाटों और सरकारी स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्हें कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने को भी प्रेरित किया जाएगा। नगर परिषद ने शहरवासियों से स्वच्छ नयागांव बनाने में सहयोग की अपील की है।
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