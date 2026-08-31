Mohali News: झरमल नदी में रसायनयुक्त पानी से ग्रामीण परेशान, दुर्गंध से जीना हुआ मुश्किल
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:09 AM IST
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लालड़ू। झरमल नदी में रसायनयुक्त पानी छोड़े जाने से 12 से अधिक गांवों के लोग परेशान हैं। उनका आरोप है कि आसपास के उद्योगों से निकलने वाला यह पानी नदी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे तेज दुर्गंध फैल रही है। गांव दप्पर के बख्शीश सिंह भट्टी, प्रदीप रंगी, बलकार सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, मोती राम और गुरपाल सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रसायनयुक्त पानी से जीना मुश्किल हो गया है। नदी के पास से गुजरने वालों और निकट रहने वालों का दम घुटने लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दशक पहले नदी का पानी साफ था और खेती व घरेलू उपयोग में आता था। उद्योगों की स्थापना के बाद नदी की हालत लगातार खराब हुई है। पानी के रंग और गुणवत्ता में बदलाव आया है। इससे बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार शिकायतें दी हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।
की जाएगी कार्रवाई
उक्त मामला उनके संज्ञान में नहीं है लेकिन जल्द ही टीम को मौके पर भेजकर पानी के सैंपल लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -कंवलदीप कौर, एक्सईएन, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण विभाग मोहाली
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की जाएगी कार्रवाई
उक्त मामला उनके संज्ञान में नहीं है लेकिन जल्द ही टीम को मौके पर भेजकर पानी के सैंपल लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -कंवलदीप कौर, एक्सईएन, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण विभाग मोहाली
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