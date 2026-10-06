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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The Rotary Club facilitated the eye donation of a 93-year-old woman.

Mohali News: रोटरी क्लब ने 93 वर्षीय महिला की आंखें दान करवाईं

Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
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The Rotary Club facilitated the eye donation of a 93-year-old woman.
खरड़। क्षेत्र में दृष्टिहीनता कम करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब की ओर से चलाए जा रहे नेत्रदान अभियान के तहत सन्नी एनक्लेव निवासी चंद्र कांता राजपूत (93) की आंखें दान करवाई गईं। उनका निधन होने के बाद परिवार ने नेत्रदान के लिए सहमति दी। क्लब के आई डोनेशन मोटिवेटर हरप्रीत सिंह रेखी ने बताया कि रोटेरियन एवं पूर्व अध्यक्ष विने राजपूत की माता चंद्रकांता राजपूत के निधन की सूचना मिलने पर क्लब की टीम उनके घर पहुंची। परिवार से नेत्रदान का आग्रह किया गया, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। इसके बाद रोटरी क्लब ने पीजीआई आई बैंक, चंडीगढ़ से संपर्क किया। शिविंदर कुमार राय के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सन्नी एनक्लेव में आंखें दान लेने की प्रक्रिया पूरी की। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राकेश सचदेवा और सचिव गुरमुख सिंह ने परिवार के इस प्रयास की सराहना की। क्लब के अनुसार, अब तक मरणोपरांत 99 लोगों की आंखें दान करवाई जा चुकी हैं, जिससे 198 लोगों को रोशनी मिलने में मदद मिली है।
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