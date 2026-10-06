Mohali News: कराटे चैंपियनशिप में मोहाली के खिलाड़ियों ने जीते 33 पदक

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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित स्केटिंग रिंक में आयोजित एनकेएफ नॉर्थ जोन कराटे चैंपियनशिप-2026 में मोहाली के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 पदक जीते। प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले सेमी कॉन्टेक्ट, फुल कॉन्टेक्ट और काटा वर्ग में हुए। अंडर-8 में आरव जिंदल, अमायरा और ध्रुविता ने स्वर्ण, आद्विक और रुबानी ने रजत तथा रियांश, तनुश, इवान पाल, नित्या, अनिका भंडारी और आराध्या शर्मा ने कांस्य पदक जीते। अंडर-10 में विराज, अहयाना, अमृता और रेहांश गंगोली ने स्वर्ण, अंगद, अभीर, अलीजा और सोमवृता ने रजत तथा रायांश और पार्थ ने कांस्य पदक हासिल किए। अंडर-12 में हर्षित धीमान ने रजत, जबकि अवजोत सिंह, अंशवीर, तेजस, पुलकित, अमायरा और लोक्षिता ने कांस्य पदक जीते। अंडर-14 में डेविस और गिरिशा ने स्वर्ण, वियान दाबास और आलिया ने रजत तथा जैवंश, पनावबीर और अनुक ने कांस्य पदक हासिल किए। 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में परवीन कौर ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन एनकेएफ ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए किया है।



एनकेएफ नॉर्थ जोन कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में किया शानदार प्रदर्शन