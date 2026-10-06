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Mohali News: दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म का शेड्यूल जारी

Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
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Schedule released for Class 10 and 12 board exam forms.
मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2027 में होने वाली दसवीं और बारहवीं कक्षा की नियमित बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल संबंधित स्कूलों की लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध करवाया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख की होगी। बोर्ड से संबंधित एसोसिएटेड और एफिलिएटेड संस्थाओं के खिलाफ एफिलिएशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों के मामले में संबंधित प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए निदेशक, शिक्षा विभाग (एलीमेंटरी/सेकेंडरी) को लिखा जाएगा। बोर्ड ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्धारित समय के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करने की हिदायत दी है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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