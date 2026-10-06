Mohali News: नयागांव में रामलीला मंचन की तैयारियां तेज

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संवाद न्यूज एजेंसीनयागांव। कुमाऊं सभा नयागांव की रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की रामलीला को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कमेटी के पदाधिकारियों ने रामलीला मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का भी निरीक्षण किया गया।रामलीला कमेटी के संचालक महेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि रामलीला मैदान की सफाई और मंच सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कमेटी का प्रयास है कि रामलीला का मंचन व्यवस्थित और भव्य तरीके से किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर आयोजन देखने को मिले।उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधान मदन मोहन पांडे, बोर्ड अध्यक्ष मोहन सिंह मिरोला, सचिव नारायण सिंह घुड़दौड़ा, महासचिव तेजस्वी मठपाल, कोषाध्यक्ष प्रकाश फुलारा, बाला दत्त जोशी, उपकोषाध्यक्ष गोकुलानंद पांडे और निर्देशक किशन उप्रेती सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।कमेटी ने क्षेत्रवासियों से रामलीला के सफल आयोजन के लिए तन-मन-धन से सहयोग करने की अपील की।