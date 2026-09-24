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Mohali News: एटीएस सोसायटी में सुविधाएं शानदार, बाहर निकलते ही बदहाल सड़कें करती स्वागत

Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
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The amenities within the ATS Society are magnificent, but the moment you step outside, you are greeted by dilapidated roads.
डेराबस्सी। डेराबस्सी को नई पहचान देने वाली एटीएस सोसायटी के निवासी सोसायटी के भीतर बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते ही जर्जर सड़कें, गंदगी और अव्यवस्थित यातायात उनका स्वागत करते हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर फ्लैट और विला खरीदने के बावजूद सोसायटी के लिए हाईवे से सीधा रास्ता उपलब्ध नहीं है। निवासियों को शिवपुरी कॉलोनी के रास्ते बरवाला रोड होकर सोसायटी पहुंचना पड़ता है। बरवाला रोड पर अक्सर जाम लगने से लोगों को परेशानी होती है।
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एटीएस सोसायटी निवासी सिमरन सिंह, एंजल, गुरविंदर कौर और हरबंस सिंह का कहना है कि एटीएस सोसायटी डेराबस्सी में लग्जरी फ्लैट और विला उपलब्ध कराने वाली शुरुआती बड़ी सोसायटियों में शामिल रही है। इसके बावजूद नगर काउंसिल की ओर से सोसायटी तक बेहतर सड़क संपर्क के लिए ठोस व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि हाईवे से सीधा रास्ता नहीं होने के कारण समय बचाने के लिए कुछ लोग गलत दिशा में वाहन चलाने को मजबूर होते हैं, जबकि नियमों के अनुसार चलने पर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।
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सोसायटी के पास से गुजर रहा बरसाती नाला भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि नाले से लगातार दुर्गंध आती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होने के साथ वातावरण भी प्रभावित हो रहा है।
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निजी रास्ते के सहारे आवागमन
निवासियों के मुताबिक हाईवे पर एटीएस की जमीन से सोसायटी की ओर आने-जाने के लिए प्रबंधन की ओर से एक रास्ता बनाया गया है। फिलहाल इसी रास्ते का इस्तेमाल कर निवासी अपने फ्लैट और घरों तक पहुंचते हैं। लोगों का कहना है कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर घर खरीदने के बावजूद स्थानीय निकाय की ओर से सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपेक्षित व्यवस्था नहीं की गई।
निवासियों की प्रमुख मांगें
हाईवे से एटीएस सोसायटी तक सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाए।
बरवाला रोड पर जाम की समस्या का समाधान किया जाए।
बरसाती नाले को व्यवस्थित तरीके से चैनलाइज किया जाए।
नाले की नियमित सफाई और आसपास सुंदरीकरण कराया जाए।
सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं का स्थायी समाधान किया जाए।
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