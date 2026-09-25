Mohali News: नंदू गैंग के दो शूटर हथियारों सहित गिरफ्तार, मोरिंडा में फायरिंग की थी तैयारी

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मोरिंडा में निशाने पर कौन?

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मोरिंडा में किसी व्यक्ति पर फायरिंग की योजना बना रहे थे। उन्होंने इसके लिए इलाके की रेकी भी की थी। खरड़ सीआईए की टीम अब उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि फायरिंग किसके कहने पर होनी थी और संभावित निशाना कौन था। इस साजिश में नंदू गैंग के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय है। दिसंबर 2024 में पंचकूला के बुर्जकोटियां में हुए तिहरे हत्याकांड में भी इस गैंग का नाम सामने आया था। इस वारदात में अशोक गहलोत के भाई विनीत, उनके भांजे तीर्थ और एक युवती की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में इसे नंदू गैंग और अशोक प्रधान के बीच कथित दुश्मनी से जोड़ा गया था। मोहाली में हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस गैंग के स्थानीय नेटवर्क और मोरिंडा की साजिश से जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है।

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मोहाली। पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर के कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के दो कथित शूटरों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोरिंडा में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस ने उन्हें खरड़-कुराली रोड पर नाकाबंदी के दौरान दबोचा। खरड़ सीआईए की टीम ने गुप्त सूचना पर शिवजोत एन्क्लेव के पास हरियाणा नंबर की एक काले रंग की स्कार्पियो को रोका। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनीपत के अनीकेत छिकारा और पानीपत के ईशान के रूप में हुई है। उनके कब्जे से दो अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कार्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रेकी करके खरड़ की तरफ लौट रहे थे। उनके खिलाफ थाना सिटी खरड़ में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों पर हरियाणा में हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट सहित सात से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और पंजाब में गैंग के संपर्कों की जांच कर रही है।