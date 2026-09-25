Mohali News: छह किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार

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लालड़ू। हंडेसरा पुलिस ने छह किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के मदरापुर गांव निवासी अवधेश साह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एएसआई हरगोबिंद सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गांव नगला के पास संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब पांच बजे अंबाला कैंट की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से छह किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर डेराबस्सी अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। संवाद