Mohali News: बच्चे को ऑटो में ले जाने के दावे पर संदिग्ध को पीटा, वीडियो वायरल

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वायरल वीडियो के अनुसार, गुरजीवन विहार, सुषमा कैपिटल के पास लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोप है कि वह एक बच्चे को ऑटो में बैठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसकी भनक लगते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई और कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना से इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य परिवारों को भी सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।पुलिस जांच और सतर्कता की अपीलअभिभावकों से बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजने और अनजान लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। स्थानीय निवासियों ने कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना देने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के दावे और घटना की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल, मामले की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।