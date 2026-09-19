Mohali News: सिविल अस्पताल में किडनी, हृदय, मधुमेह और जोड़ों के लिए विशेष क्लीनिक शुरू

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जोड़ों में दर्द, गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए रूमेटोलॉजी क्लीनिक लगाया जाएगा। बुजुर्गों की उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को जेरियाट्रिक क्लीनिक में देखा जाएगा। शनिवार को टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध होगा। अस्पताल के एमडी मेडिसिन आशीष जिंदल ने बताया कि विशेष क्लीनिक शुरू करने का उद्देश्य मरीजों को अस्पताल में ही विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि किडनी, हृदय, मधुमेह और जोड़ों से संबंधित बीमारियों में समय पर जांच और नियमित फॉलोअप जरूरी है। जिंदल ने मरीजों से बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज न करने और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने का आग्रह किया।क्लीनिक और विशेषज्ञसोमवार को नेफ्रोलॉजी क्लीनिक में अलका शर्मा परामर्श देंगी। मंगलवार को कार्डियोलॉजी क्लीनिक संचालित होगा। बुधवार को डायबिटीज क्लीनिक में रितु अत्री उपलब्ध रहेंगी। गुरुवार को रूमेटोलॉजी क्लीनिक में किरणप्रीत और शुक्रवार को जेरियाट्रिक क्लीनिक में अर्शदीप सेवाएं देंगी। शनिवार को टेलीमेडिसिन के लिए बलदीप बराड़ विशेषज्ञ होंगे।मरीजों को लाभइस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार एक ही स्थान पर उचित चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराना है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे मरीजों को नियमित फॉलोअप और समय पर जांच की सुविधा मिलेगी। इससे उनके उपचार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मरीजों को आगे के विशेषज्ञ उपचार के लिए रेफर भी किया जा सकेगा।