Mohali News: मछली कलां टोल प्लाजा पर धरना, स्लिप रोड और जल निकासी की मांग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
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भारतमाला रोड से रास्ता देने और बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
लांडरां / बनूड़। मछली कलां टोल प्लाजा पर आज इलाकावासियों ने धरना दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने भारतमाला रोड से गांवों के लिए स्लिप रोड की सुविधा मांगी। साथ ही, बरसाती पानी की उचित निकासी का प्रबंध करने की भी मांग उठाई। मोहाली किसान एवं जवान भलाई यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप सिंह भागो माजरा धरने में विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भारतमाला रोड के साथ लगते गांवों के किसानों और अन्य लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से उचित रास्ते उपलब्ध कराने की मांग की।
कुलदीप सिंह ने बरसाती पानी की निकासी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पुलियां तो बनी हैं, लेकिन पानी का उचित प्रबंध नहीं है। इससे बरसात में खेतों में पानी जमा हो जाता है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इलाकावासियों ने सरकार और संबंधित विभाग से समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। धरने को जिला परिषद सदस्य सुखदेव सिंह पवाला, मछली कलां के सरपंच हैप्पी, करमजीत सिंह मछली कलां और पूर्व सरपंच दविंदर शर्मा ने संबोधित किया। दर्शन सिंह, कुलवीर सिंह, राम सिंह, ओमपाल राणा, राम कुमार राणा, वरिंदर राणा और मनोज राणा भी वक्ताओं में शामिल थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लांडरां / बनूड़। मछली कलां टोल प्लाजा पर आज इलाकावासियों ने धरना दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने भारतमाला रोड से गांवों के लिए स्लिप रोड की सुविधा मांगी। साथ ही, बरसाती पानी की उचित निकासी का प्रबंध करने की भी मांग उठाई। मोहाली किसान एवं जवान भलाई यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप सिंह भागो माजरा धरने में विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भारतमाला रोड के साथ लगते गांवों के किसानों और अन्य लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से उचित रास्ते उपलब्ध कराने की मांग की।
कुलदीप सिंह ने बरसाती पानी की निकासी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पुलियां तो बनी हैं, लेकिन पानी का उचित प्रबंध नहीं है। इससे बरसात में खेतों में पानी जमा हो जाता है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इलाकावासियों ने सरकार और संबंधित विभाग से समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। धरने को जिला परिषद सदस्य सुखदेव सिंह पवाला, मछली कलां के सरपंच हैप्पी, करमजीत सिंह मछली कलां और पूर्व सरपंच दविंदर शर्मा ने संबोधित किया। दर्शन सिंह, कुलवीर सिंह, राम सिंह, ओमपाल राणा, राम कुमार राणा, वरिंदर राणा और मनोज राणा भी वक्ताओं में शामिल थे।
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