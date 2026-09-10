Mohali News: मोहाली के सेक्टर-80 में सड़क पर प्रीमिक्स का काम शुरू

विज्ञापन

पार्षद सतविंदर सिंह ने बताया कि अब इस प्रस्ताव पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने फेज-9 के गंदे नाले से आने वाले पानी को भूमिगत करवाने के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा है। नाले के गंदे पानी के कारण इलाके में लगातार बदबू फैलती है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मित्तू ने बताया कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में बाकी विकास कार्य भी शुरू करवाए जाएंगे।अन्य विकास कार्य और उपस्थितिइस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूर्व सरपंच गुरसेवक सिंह और पूर्व पंच हरिंदर सिंह भी मौजूद थे। चरणजीत कौर, सुखचैन सिंह और नवजोत सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मोहन सिंह, जयदेव सिंह, डॉक्टर मनजोत सिंह और स्वर्ण सिंह समेत अन्य लोग भी वहां मौजूद थे।