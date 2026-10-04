Mohali News: शिरोमणि अकाली दल ने मोहाली में 20 महिला इंचार्ज किए नियुक्त

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मोहाली। शिरोमणि अकाली दल ने मोहाली शहर में महिला विंग को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए एक नई पहल की है। पार्टी ने शहर को 20 जोन में बांटा है और प्रत्येक जोन के लिए महिला विंग की इंचार्ज नियुक्त की हैं। यह कदम संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नवनियुक्त महिला इंचार्जों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर परमजीत कौर लाडरा, सदस्य शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और सतवंत कौर जोहल सहित क्षेत्र की अन्य महिला नेता मौजूद थीं। पार्टी ने जोन एक से सुरिंदर कौर, जोन दो से जसबीर कौर और जोन तीन से अमन कौर सहित कुल बीस महिला इंचार्ज नियुक्त की हैं। इन इंचार्जों की जिम्मेदारी अपने-अपने जोन में महिला विंग को सक्रिय करना है। उन्हें नई महिला कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना होगा। साथ ही, घर-घर संपर्क अभियान चलाना और क्षेत्र की समस्याओं को पार्टी स्तर पर उठाना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। पार्टी के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह सोहाना ने इस नियुक्ति पर बात की। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन नियुक्तियों से प्रत्येक क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकेगा। यह प्रयास पार्टी की पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा।