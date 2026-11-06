Mohali News: पिता-पुत्र से मांगी 2 करोड़ रुपये की फिरौती
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:18 AM IST
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अलग-अलग नंबरों से फोन कर दी जा रही धमकियां, बलौंगी थाने में मामला दर्ज
मोहाली। बलियाली निवासी गुरप्रीत सिंह चाहल और उनके बेटे युवराज से फोन पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरजू और उसके गिरोह के सदस्य अलग-अलग नंबरों से बार-बार कॉल कर उन्हें धमका रहे हैं। आरोपियों ने फिरौती न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 नवंबर को बलौंगी थाने में बीएनएस की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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मोहाली। बलियाली निवासी गुरप्रीत सिंह चाहल और उनके बेटे युवराज से फोन पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरजू और उसके गिरोह के सदस्य अलग-अलग नंबरों से बार-बार कॉल कर उन्हें धमका रहे हैं। आरोपियों ने फिरौती न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 नवंबर को बलौंगी थाने में बीएनएस की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।