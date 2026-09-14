Mohali News: दो घंटे की बारिश से दस से अधिक सेक्टरों की सड़कें डूबीं, झुग्गियों में घुसा पानी

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बारिश थमने के बाद भी चरण-5 की मुख्य सड़क पर दो घंटे तक पानी भरा रहा। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन बाधित रहा। लोगों ने नालों की उचित सफाई न होने पर नाराजगी जताई। यह समस्या शहर में लगातार बनी रहती है। जलभराव का असर यातायात पर भी पड़ा। पानी जमा होने के कारण कई सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई। कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। चरण-5 बाजार से दोपहिया वाहन चालक रमेश कुमार ने बताया कि पानी भरने से वाहन फंसने का खतरा था। इस कारण उन्होंने सड़क पर वाहन नहीं निकाला और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हुई।जल निकासी व्यवस्था पर सवालचरण-7 निवासी खुशप्रीत और अजीत सिंह ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद लंबे समय तक पानी जमा रहा। बरसात से पहले नालों और सीवर लाइनों की सफाई के बावजूद कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से पानी की निकासी की व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे बारिश के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होगी। नगर निगम, मोहाली के आयुक्त संदीप सिंह का कहना है कि शहर के सभी सेक्टरों की सड़कें साफ करवाई गई हैं। जहां भी जलभराव के हालात बन रहे हैं, इसे भी जल्द सही करवाया जाएगा।