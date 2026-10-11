Mohali News: बैंक अधिकारी बनकर रिटायर्ड कर्मचारी से ठगे 2.87 लाख रुपये

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मोहाली। साइबर ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर सेक्टर-70 निवासी यूको बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 2.87 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने सेविंग अकाउंट बंद होने का डर दिखाकर खाता सक्रिय करवाने के नाम पर उनका आधार नंबर हासिल किया। इसके अगले दिन पीड़ित के पांच बैंक खातों से 2,87,396 रुपये निकल गए। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना मोहाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइवरी टावर्स निवासी प्रभ दयाल सचदेवा ने पुलिस को बताया कि 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित यूको बैंक का सीनियर मैनेजर बताया। उसने खाता दोबारा सक्रिय करवाने के लिए आधार नंबर मांगा। भरोसा करके पीड़ित ने अपना आधार नंबर बता दिया। अगले दिन पीड़ित को पांच बैंक खातों से रकम निकलने का पता चला। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई और पैसे वापस दिलाने की मांग की। जांच अधिकारी गौरव बैंस सिंह ने बताया कि शिकायत और तकनीकी जांच के आधार पर बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।