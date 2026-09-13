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Mohali News: जीरकपुर में रातभर बिजली कटौती से लोग बेहाल, नींद और कामकाज प्रभावित

Sun, 13 Sep 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:08 AM IST
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Residents of Zirakpur distressed by overnight power cuts; sleep and work disrupted
जीरकपुर। शहर में रात के समय लग रहे लंबे बिजली कट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। गर्मी और उमस के बीच लोग जागकर रात बिताने को मजबूर हैं। इससे उनकी दिनचर्या और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
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कई इलाकों में बिजली कटौती रात करीब दो बजे तक जारी रहती है। बिजली जाते ही पंखे और कूलर बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिन के कट तो लोग किसी तरह झेल लेते हैं, लेकिन रात के लंबे कट से समस्या कई गुना बढ़ जाती है। रात की नींद खराब होने से अगले दिन के कामकाज और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। जरनैल एनक्लेव, संत कृपाल नगर, विक्टोरिया सिटी और डिफेंस एनक्लेव-1 व 2 में यह समस्या प्रमुखता से सामने आ रही है। बलटाना के पंजाब मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, सैणी विहार और गोविंद विहार के निवासी भी देर रात तक बिजली गुल रहने से परेशान हैं। लोगों के अनुसार, बिजली कटौती का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे पहले से तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। शिकायत के बाद भी आपूर्ति बहाल होने में काफी समय लगता है, जिससे पावरकॉम के प्रति रोष बढ़ रहा है।
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निवासियों की परेशानी

बलटाना के दुकानदार सुमित, अमित, विकास और परवीन ने बताया कि रात में बिजली कट से दुकानों और घरों में दिक्कत होती है। गर्मी और उमस में बैठना मुश्किल हो जाता है। बिजली देर रात तक न आने से अगले दिन के कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने पावरकॉम से अघोषित कटौती तुरंत रोकने की मांग की।
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दैनिक जीवन पर प्रभाव

जीरकपुर के राजीव, नवजीत और रजनीश सहित अन्य लोगों ने बताया कि दिनभर नौकरी के बाद रात को घर लौटने पर बिजली गुल मिलती है। इससे नींद पूरी नहीं हो पाती और गर्मी में जागना पड़ता है। इसका असर अगले दिन दफ्तर के काम पर भी पड़ता है। लोगों का कहना है कि लंबे रात के कट से उनकी दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है।
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