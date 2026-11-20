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आरोपी रवि पंकज शर्मा ने विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी से शिकायतकर्ता नरिंदर सिंह बाथ का अतिरिक्त बयान मंगवाने की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि यह बयान अदालत की पूर्व अनुमति के बिना किस कानूनी अधिकार के तहत दर्ज किया गया। रवि पंकज शर्मा, कुनाल कोहली और अरविंद कुमार के खिलाफ 18 मई 2023 को चालान पेश किया गया था। रवि पंकज शर्मा ने एफआईआर को झूठा बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसे रद करवाने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे।सह आरोपी की लंबित जांचविजिलेंस ने अदालत को बताया कि सह आरोपी आशीष अरोड़ा के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई थी। आशीष अरोड़ा को 3 अगस्त 2024 को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। बाद में 29 अक्तूबर 2025 को आशीष अरोड़ा के खिलाफ भी चालान पेश किया गया। अदालत ने माना कि आशीष अरोड़ा के खिलाफ जांच लंबित थी, इसलिए बयान दर्ज करना उचित था।