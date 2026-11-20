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सिविल सर्जन संगीता जैन ने लोगों से डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करने को कहा। उन्होंने पर्ची के बिना भी दवा न लेने की सलाह दी। बची हुई दवाओं का दोबारा इस्तेमाल करने और दूसरों के साथ दवाएं साझा करने से भी बचने को कहा गया। संगीता जैन ने स्पष्ट किया कि एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू पर असर नहीं करती हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक की खुराक और अवधि का पूरी तरह पालन करना चाहिए। अपनी मर्जी से दवा बंद करना या उसकी खुराक में बदलाव करना उचित नहीं है।एंटीबायोटिक का जिम्मेदार उपयोगसंगीता जैन का कहना है कि एंटीबायोटिक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से इन दवाओं की प्रभावशीलता भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बनी रहेगी। गलत उपयोग से दवाओं के प्रति प्रतिरोध बढ़ता है। इससे कई बीमारियों का इलाज भविष्य में और भी कठिन हो सकता है। यह जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती है।