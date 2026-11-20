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डेराबस्सी। मुबारिकपुर और मीरपुर क्षेत्र में चोरी और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं से लोगों और दुकानदारों में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवक दिनदहाड़े छोटे बच्चों से गैस सिलिंडर छीनकर फरार हो गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।जानकारी के अनुसार, मुबारिकपुर के मुख्य बाजार में पुराने कुएं के पास पप्पू समोसे वाले की रेहड़ी के नजदीक दो बाइक सवार युवक पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से गैस सिलिंडर छीना और तेज रफ्तार से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वायरल वीडियो में दोनों युवक वारदात के बाद भागते दिखाई दे रहे हैं।पुलिस गश्त बढ़ाने की मांगस्थानीय दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी और छीनाझपटी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने और मुख्य बाजारों व रिहायशी इलाकों में गश्त बढ़ाने की मांग की है।