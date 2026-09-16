Mohali News: जिला अस्पताल में लगा कूड़े और गंदगी का अंबार, मरीज परेशान

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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। फेज-6 के जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को इन दिनों जगह-जगह फैले कूड़े और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल की डेंटल ओपीडी, जच्चा-बच्चा वार्ड और जनरल मेडिसिन ओपीडी के बाहर सफाई व्यवस्था खराब मिली है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान डेंटल ओपीडी के बाहर फर्श पर कूड़ा देखा गया। मरीजों और तीमारदारों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। जच्चा-बच्चा वार्ड के बाहर बाथरूम के आसपास भी गंदगी नजर आई। यहां नवजात बच्चों और महिलाओं के परिजनों का लगातार आना-जाना रहता है। खरड़ निवासी सुनीता ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के आसपास साफ-सफाई बहुत जरूरी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से नियमित सफाई की मांग की। सेक्टर-55 निवासी रमेश ने भी बेहतर सफाई व्यवस्था की बात कही। अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक अमित अग्रवाल ने समस्या स्वीकार की। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य चलने के कारण कुछ स्थानों पर कूड़ा जमा हुआ है। अग्रवाल ने संबंधित स्थानों की तुरंत सफाई करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

फेज-6 के जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा