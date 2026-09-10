Mohali News: दिव्यांग से पर्स झपटा, पांच हजार नकदी व मोबाइल चोरी

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पीड़ित सुरिंदर पाल सुबह 10 बजे अपने इंस्टीट्यूट जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर ही पीछे से आए बाइक सवारों ने उनके हाथ से पर्स छीन लिया। पर्स में पांच हजार रुपये नकदी, क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन था। पाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पर्स बरामद करने की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस से अब तक कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शहर में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं से चिंतित लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और स्नैचरों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

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जीरकपुर। पालम एनक्लेव में एक दिव्यांग व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पर्स झपट लिया। इसमें पांच हजार रुपये नकदी, क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र समेत मोबाइल फोन चोरी हो गया।