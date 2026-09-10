फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Purse snatched from a differently-abled person; 5,000 in cash and a mobile phone stolen

Mohali News: दिव्यांग से पर्स झपटा, पांच हजार नकदी व मोबाइल चोरी

Thu, 10 Sep 2026 01:54 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Purse snatched from a differently-abled person; 5,000 in cash and a mobile phone stolen
जीरकपुर। पालम एनक्लेव में एक दिव्यांग व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पर्स झपट लिया। इसमें पांच हजार रुपये नकदी, क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र समेत मोबाइल फोन चोरी हो गया।
विज्ञापन




पीड़ित सुरिंदर पाल सुबह 10 बजे अपने इंस्टीट्यूट जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर ही पीछे से आए बाइक सवारों ने उनके हाथ से पर्स छीन लिया। पर्स में पांच हजार रुपये नकदी, क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन था। पाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पर्स बरामद करने की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस से अब तक कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शहर में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं से चिंतित लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और स्नैचरों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed