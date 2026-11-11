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Mohali News: शिवालिक विहार में भगवान श्रीकृष्ण को लगाया 56 भोग

Wed, 11 Nov 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:08 AM IST
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'56 Bhog' (an offering of 56 food items) presented to Lord Krishna in Shivalik Vihar
भजन-कीर्तन के बाद हुई आरती, श्रद्धालुओं में बांटा प्रसाद
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नयागांव। शिवालिक विहार स्थित दुर्गा माता मंदिर में गोवर्धन पूजन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौरी-गणेश, ओंकार, भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत का विधिवत पूजन किया। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। पंडित शैलेंद्र प्रसाद शास्त्री ने बताया कि मंदिर परिसर में गोबर से भगवान श्रीकृष्ण की आकृति बनाई गई, जिसमें उन्हें कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए दर्शाया गया। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किया और आरती उतारी। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश दिया था। इसी परंपरा के तहत यह पर्व मनाया जाता है।
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