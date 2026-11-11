Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Derabassi: Accused acquitted after seven years in illegal sand case

डेराबस्सी : अवैध रेत मामले में सात साल बाद आरोपी बरी

Wed, 11 Nov 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Derabassi: Accused acquitted after seven years in illegal sand case
मोहाली। डेराबस्सी में अवैध रूप से रेत ले जाने के आरोप में अदालत ने बलविंदर खान को बरी कर दिया है। पुलिस खनन विभाग की शिकायत साबित नहीं कर पाई। पुलिस ने 9 फरवरी 2019 को गांव जनेतपुर के पास रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी थी। चालक बलविंदर खान वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के मालिक या चालक होने और खनन विभाग की अधिकृत शिकायत का प्रमाण पेश नहीं कर पाया। बचाव पक्ष ने जांच अधिकारी की अक्षमता और विभाग के अधिकृत अधिकारी को शामिल न करने की दलील दी। अभियोजन पक्ष कानूनी पहलुओं को साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते बलविंदर खान को आरोपों से बरी कर दिया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed