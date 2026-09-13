Mohali News: मांग बढ़ी तो बिजली कट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 20 सेक्टरों तक पांच घंटे तक लग रहे कट

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शहर में बिजली की मांग बढ़ने के साथ ही बिजली व्यवस्था पर लोड बढ़ गया है। दिन के साथ-साथ शाम और रात के समय भी कई इलाकों में बिजली कट लगने की शिकायतें सामने आ रही हैं। फेज-7 निवासी हरमिंदर सिंह ने बताया बिजली जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। कभी कुछ देर के लिए तो कभी लगातार कई घंटे तक आपूर्ति बाधित रहती है। इससे घरों के साथ दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।बिजली कट से घरों में लोग परेशानफेज-11 निवासी सुनील कुमार, इंदरजीत सिंह ने बताया कि बिजली कट के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और घर से काम करने वाले लोगों को हो रही है। गर्मी के कारण बिजली बंद होने के साथ ही पंखे, कूलर और एसी बंद हो जाते हैं। इससे घरों में उमस और गर्मी बढ़ जाती है। लंबे समय तक बिजली नहीं आने से पानी की मोटरें भी नहीं चल पा रही हैं, जिससे कई घरों में पानी की समस्या भी पैदा हो रही है।बार-बार कट से कारोबार भी प्रभावितशहर के बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी बिजली कट का असर देखने को मिल रहा है। फेज-11 के दुकानदार राकेश गोयल, सुधीर सिंह ने बताया कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने से काम प्रभावित होता है। कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण बंद हो जाते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए लंबे बिजली कट के दौरान काम करना मुश्किल हो रहा है।बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही जिन इलाकों में लगातार कट लग रहे हैं, वहां समस्या का स्थायी समाधान जल्द किया जाएगा। सभी जगह पर बिजली के लोड बढ़ाए जाएंगे।अमनदीप सिंह, एक्सईएन, पावरकॉम