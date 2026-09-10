Mohali News: सनेटा में पुलिस-गैंगस्टर मुठभेड़, तरनतारन का गुरदित्त सिंह तीन पिस्तौल समेत दबोचा

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मुठभेड़ का घटनाक्रम

मोहाली सीआईए टीम को गुरदित्त सिंह की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। यह सूचना मिली थी कि वह खरड़ इलाके में किराए के कमरे में रह रहा था। वह यहां जबरन वसूली और रंगदारी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। सूचना के आधार पर सनेटा पुलिस चौकी के पास एक सुनसान स्थान पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। जब अल्टो टैक्सी वहां पहुंची, तो पुलिस ने उसमें सवार बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। विज्ञापन







बरामद हथियार और आगे की जांच



पुलिस ने गुरदित्त सिंह के कब्जे से कुल तीन पिस्तौल बरामद की हैं। इनमें एक ग्लॉक पिस्तौल और दो 9 एमएम पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा, एक अल्टो टैक्सी भी जब्त की गई है। पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। टैक्सी किसके नाम पर पंजीकृत है और बदमाश कब से इसका उपयोग कर रहा था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस गुरदित्त सिंह से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। विज्ञापन विज्ञापन



भागे साथियों की तलाश

गुरदित्त सिंह से पूछताछ के दौरान उसके दो अन्य साथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये दोनों साथी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन भागे आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुठभेड़ का घटनाक्रममोहाली सीआईए टीम को गुरदित्त सिंह की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। यह सूचना मिली थी कि वह खरड़ इलाके में किराए के कमरे में रह रहा था। वह यहां जबरन वसूली और रंगदारी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। सूचना के आधार पर सनेटा पुलिस चौकी के पास एक सुनसान स्थान पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। जब अल्टो टैक्सी वहां पहुंची, तो पुलिस ने उसमें सवार बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी।बरामद हथियार और आगे की जांचपुलिस ने गुरदित्त सिंह के कब्जे से कुल तीन पिस्तौल बरामद की हैं। इनमें एक ग्लॉक पिस्तौल और दो 9 एमएम पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा, एक अल्टो टैक्सी भी जब्त की गई है। पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। टैक्सी किसके नाम पर पंजीकृत है और बदमाश कब से इसका उपयोग कर रहा था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस गुरदित्त सिंह से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।भागे साथियों की तलाशगुरदित्त सिंह से पूछताछ के दौरान उसके दो अन्य साथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये दोनों साथी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन भागे आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मोहाली। सनेटा में पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान तरनतारन निवासी गैंगस्टर गुरदित्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन पिस्तौल और एक टैक्सी बरामद की है। मुठभेड़ में गुरदित्त सिंह के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरदित्त सिंह के पास से एक ग्लॉक पिस्तौल और दो 9 एमएम पिस्तौल मिली हैं। पुलिस अब उसके दो अन्य साथियों की तलाश में छापा मार रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मोहाली सीआईए टीम को बदमाश की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी आधार पर सनेटा पुलिस चौकी के पास एक सुनसान जगह पर पुलिस टीम तैनात की गई थी। जब अल्टो टैक्सी वहां पहुंची तो पुलिस ने उसमें सवार बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई और बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली गुरदित्त सिंह के पैर में लगी। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस टैक्सी के पंजीकरण और बदमाश द्वारा उसके इस्तेमाल की जांच कर रही है।