Mohali News: शहीदों की स्मृति में कवि सम्मेलन, काव्य रचनाओं से किया नमन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:35 AM IST
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जीरकपुर। काव्य कदम साहित्यिक संस्था हरियाणा ने फियो होम्स-2 में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन हरियाणा के वीर शहीदों की स्मृति में किया गया। इसमें देशभक्ति रचनाओं से शहीदों को नमन किया गया। मुख्य अतिथि सतीश कुमार गुप्ता, डॉ. रेखा मित्तल, राजेश गावड़ी और श्यामलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन निशा गर्ग ‘दीपक्षम’ ने किया। कवि सम्मेलन में देशभक्ति, वीर रस, गजल, हास्य और शृंगार रस की रचनाएं प्रस्तुत की गईं। श्रवण पॉल, खुशतर काशिफ, करिश्मा वर्मा, शशि जड़ोदिया और डॉ. रेखा मित्तल सहित कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। चरखी दादरी से आए सत्येंद्र जाखड़ ‘अनाड़ी’ ने हरियाणवी वीर रस की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शहीदों के बलिदान को सम्मान देने की भावना मजबूत होती है। डॉ. रेखा मित्तल ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के माध्यम से शहीदों को याद करने को गर्व का विषय बताया। कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शहीदों की शहादत को याद करना था। कवियों ने अपनी रचनाओं से वीर रस और देशभक्ति का संचार किया। गजल, हास्य और शृंगार रस की कविताओं ने भी श्रोताओं का ध्यान खींचा। संस्था को इस आयोजन के लिए सराहना मिली।
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