Mohali News: सिसवां-बद्दी रोड पर बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली ने तीन कारों को मारी टक्कर

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नयागांव। सिसवां-बद्दी रोड पर 28 सितंबर को पिंजौर की ओर जा रही पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाई पर अचानक पीछे की ओर खिसक गई। चालक ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रॉली फार्म हाउस के पास खड़ी तीन कारों से जा टकराई, जिससे तीनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। लेकिन ट्रैक्टर में सवार लोग वहां से भागए गए। इस हादसे के बाद मौके पर गांव के सरपंच संजीव शर्मा और कार मालिकों ने ट्रैक्टर चालक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और सड़क सुरक्षा फोर्स के हवाले कर दिया। सड़क सुरक्षा फोर्स ट्रैक्टर चालक को पकड़कर मुल्लांपुर गरीबदास थाने ले गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी।