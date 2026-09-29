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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Naya Gaon police arrested fugitive accused Balwinder Singh

Mohali News: नयागांव पुलिस ने भगोड़े आरोपी बलविंदर सिंह को किया गिरफ्तार

Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
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Naya Gaon police arrested fugitive accused Balwinder Singh
नयागांव। नयागांव पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
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पुलिस ने आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ काली को 28 सितंबर 2026 को पकड़ा। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत 19 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। यह मामला थाना नयागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80 के तहत दर्ज हुआ था। आरोपी लगातार अदालत से गैरहाजिर चल रहा था। इसी कारण उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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