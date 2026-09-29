Mohali News: नयागांव पुलिस ने भगोड़े आरोपी बलविंदर सिंह को किया गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ काली को 28 सितंबर 2026 को पकड़ा। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत 19 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। यह मामला थाना नयागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80 के तहत दर्ज हुआ था। आरोपी लगातार अदालत से गैरहाजिर चल रहा था। इसी कारण उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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नयागांव। नयागांव पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।