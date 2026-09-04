Mohali News: मोहाली के नए एसएसपी ने संभाला कार्यभार, संगठित अपराध पर कठोर नीति

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एसएसपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। सड़क पर अपराध रोकने के लिए रात में पुलिस गश्त और नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर स्थायी और चलती नाकाबंदी की जाएगी। डायल-112 की आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ईआरवी) की मौजूदगी भी बढ़ेगी। इससे आपात स्थितियों में पुलिस जल्द मौके पर पहुंच सकेगी। शर्मा ने बताया कि वह निर्धारित कार्यालय समय में लोगों की शिकायतें व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे। उन्होंने जनता से नशा तस्करों, आपराधिक तत्वों, साइबर ठगी और घरेलू हिंसा की जानकारी पुलिस को देने की अपील की।सामुदायिक सहयोग और यातायात प्रबंधनपुलिस और आम लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) से तालमेल बढ़ाया जाएगा। स्थानीय सुरक्षा समस्याओं के समाधान पर पुलिस सक्रिय रूप से काम करेगी। मोहाली में धरना-प्रदर्शनों के दौरान यातायात सुचारु रखना मुख्य फोकस रहेगा। एंबुलेंस, स्कूल वाहनों और जरूरी सेवाओं की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए योजना बनेगी। पुलिस बल का कर्मचारी समीक्षा भी होगा, जिससे गैर-मुख्य ड्यूटी वाले कर्मियों को थानों में तैनात किया जा सके।