फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Mohali Court Verdict Man convicted of raping minor sentenced to 20 years in prison

मोहाली कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Fri, 28 Aug 2026 10:21 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Fri, 28 Aug 2026 10:21 AM IST
सार

मामला वर्ष 2025 में थाना सिटी कुराली में दर्ज किया गया था। दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत सजा दी गई है। साहिल कुमार जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

विज्ञापन
Mohali Court Verdict Man convicted of raping minor sentenced to 20 years in prison
Court Room - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साहिल कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


यह मामला वर्ष 2025 में थाना सिटी कुराली में दर्ज किया गया था। दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत सजा दी गई है। साहिल कुमार जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले की पैरवी उप जिला अटॉर्नी हरदीप सिंह रोमाणा ने सरकारी पक्ष की ओर से की। 
विज्ञापन


पीड़िता नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 14 साल थी। वह अपनी सहेली के घर अक्सर आती-जाती थी। साहिल कुमार उसकी सहेली की बुआ का बेटा था। शिकायत के अनुसार, पीड़िता की साहिल से करीब एक साल से दोस्ती थी। आरोपी उसे खरड़ और आसपास के इलाकों में घूमने के बहाने ले जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता की तबीयत खराब रहने लगी। उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। परिवार उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गया। अस्पताल में जांच के दौरान नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला।


पुलिस शिकायत और अदालत की कार्रवाई
परिवार शुरुआत में बदनामी के डर से मामला साझा नहीं करना चाहता था। अस्पताल में भर्ती होने पर चाइल्ड वेलफेयर कार्यालय की महिला अधिकारियों ने पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता ने उन्हें साहिल के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद साहिल कुमार को दोषी करार दिया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed