Mohali News: मोहाली। फेज-5 शाहीमाजरा में कूड़े के ढेर से खाली हुई

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मोहाली। फेज-5 शाहीमाजरा में कूड़े के ढेर से खाली हुई जमीन पर किसान मंडी लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों और आप नेताओं के बीच शुक्रवार को इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई।निवासी इस जगह पर मंडी का विरोध कर रहे हैं और इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। यह विवाद आरएमसी पॉइंट के पीछे की जमीन पर है, जहां हाल ही में कूड़े का ढेर साफ किया गया था।स्थानीय निवासी कई दिन