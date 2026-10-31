Mohali News: राधा कृष्ण मंदिर में करवा चौथ पर 108 ज्योत से हुई महाआरती

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मोहाली। करवा चौथ के पावन अवसर पर फेज-2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 108 ज्योत से विशेष आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राधा-कृष्ण के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से आरती में भाग लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राजेश गौड़ ने बताया कि मंदिर में प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 108 ज्योत की आरती की जाती है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा-पाठ और भक्ति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक भावना और सकारात्मकता बढ़ती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से नियमित आरती में शामिल होने की अपील करते हुए सभी को राधे-राधे का संदेश दिया।

फेज-2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने की सुख-समृद्धि की कामना